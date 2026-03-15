Realizan encuentro y conversación intercultural

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) inició una nueva etapa centrada en la creación de espacios de encuentro y conversación intercultural, en un esfuerzo por fortalecer los vínculos comunitarios y la preservación de la identidad.

El encuentro destacó la pluralidad de sus voces, contando con la participación de representantes de cinco pueblos originarios, cuyas palabras tejieron un diálogo vivo entre la memoria y la experiencia: Angelina Gómez Jorge (Chuj), Argelia Díaz Gómez (Zoque), Rosalinda Sántiz Díaz (Tsotsil), Norma Chambor Gómez (Lacandón) y Sebastiana Vázquez Gómez (Tseltal).

La mesa fue moderada por Maribel Bolom Gómez, quien guió la conversación hacia la importancia de mirar la cultura desde la fuerza de las historias femeninas, actividad realizada en el Archivo Histórico Municipal.

Las participantes destacaron que el cuidado de la cultura no es una tarea estática, sino un acto dinámico que interpela el orden establecido y propone nuevas formas de ver el mundo. Sus voces fueron descritas como “claves de esperanza”, comparadas con el caminar silencioso y persistente de la luna.

Colectivo

El Celali enfatizó que estos encuentros buscan provocar un “desajuste” positivo que despierte el Ch’ulel colectivo. “El cuidado de la vida, de la memoria y de la diversidad es una tarea compartida.