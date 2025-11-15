Realizan entrega de aparatos auditivos

En un esfuerzo conjunto el Ayuntamiento de Tapachula, el Sistema DIF Municipal y la Fundación Audiotech México entregaron aparatos auditivos a la población vulnerable de diversas comunidades como parte del programa Ecos de Esperanza, Voluntad Para Servir y Escuchar Mejor.

Respaldo

Al encabezar la entrega de los aparatos auditivos, la presidenta honoraria del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, agradeció el respaldo de la fundación y el gobierno municipal que preside el alcalde, Yamil Melgar Bravo, por promover la participación plena y equitativa de todas las personas, eliminando barreras físicas y sociales que limitan su acceso a oportunidades y una mejor calidad de vida.

Destacó que la inclusión y la igualdad son fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa, por ello, se sigue el ejemplo de la presidenta honoraria del DIF Chiapas, Sofía Espinoza Abarca.

Estos apoyos funcionales, representan una gran ayuda no sólo para quien lo recibe sino para su entorno cercano, con lo que promovemos la unidad, solidaridad y empatía, aseguró la presidenta honoraria del Sistema DIF Tapachula.