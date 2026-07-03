Realizan entrega de aves en Ignacio Zaragoza

Recibida por mujeres de las rancherías San Guillermo, San Francisco, El Jardín y del ejido Ignacio Zaragoza, la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, encabezó la entrega de 350 paquetes de 10 aves de traspatio a familias productivas, como parte del programa de fortalecimiento a la economía familiar que impulsa el ayuntamiento.

La alcaldesa destacó que este programa beneficiará a 13 mil mujeres de todas las comunidades del municipio, brindándoles la oportunidad de establecer o fortalecer sus granjas familiares. Señaló que muchas de las beneficiarias reciben estas aves por primera vez, mientras que otras continúan ampliando sus proyectos con entregas anteriores, lo que ha contribuido a mejorar la alimentación y los ingresos de sus hogares.

Valeria Rosales reconoció que el trabajo que realiza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha sido fundamental para que en Chiapas prevalezcan la estabilidad, la seguridad y la paz, condiciones que permiten llevar este tipo de programas directamente a las comunidades y seguir impulsando acciones que fortalecen el bienestar y el desarrollo de las familias de Villaflores.