Realizan entrega de Ayudas Técnicas Municipales 2026

En Villaflores se llevó a cabo la entrega de Ayudas Técnicas Municipales 2026, encabezada por la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, el DIF Villaflores, en coordinación con la Beneficencia Pública. Durante su mensaje, la alcaldesa reiteró su compromiso con los sectores más vulnerables, subrayando que estas acciones tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y fortalecer su movilidad e inclusión, al tiempo que agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez y su esposa Sofía Espinoza.

En esta jornada, en la que estuvo como invitada la delegada del DIF Regional Rosario Guadalupe Pérez Espinoza, se beneficiaron 102 personas con la entrega de sillas de ruedas estándar, todo terreno, P.C.I. e infantiles; así como andaderas, bastones y bastones infantiles para personas con discapacidad visual. Estas ayudas técnicas son de mucha utilidad para las personas que las necesitan, ya que les permite vivir de manera más digna y con mejor movilidad e independencia.