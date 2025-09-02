Realizan entrega de uniformes y equipos a PC municipal

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez entregó uniformes y equipo de protección personal a 205 elementos de la Secretaría de Protección Civil (PC) Municipal, en un acto encabezado por el secretario estatal de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez; el alcalde Ángel Torres Culebro; y el secretario municipal de PC, Éder Fabián Mancilla Velázquez, con el objetivo de reconocer la labor de quienes arriesgan su vida en cada emergencia.

Durante su intervención, Mancilla Velázquez resaltó el compromiso de la actual administración con el personal operativo, recordando que desde el inicio de este gobierno se aumentó el salario de los trabajadores, pasando de tres mil a 4 mil 700 pesos quincenales.

“Este mes de septiembre es fundamental para recordar la importancia de nuestra labor en simulacros y emergencias. La inversión en equipo y mejores condiciones de trabajo es vital para proteger a la ciudadanía y dignificar la labor de quienes siempre estamos en la primera línea de respuesta”, subrayó.

Alcalde

Por su parte, el alcalde Ángel Torres reconoció públicamente a los elementos de PC como “los héroes del Ayuntamiento”, y expresó su gratitud al secretario municipal.

Además, anunció junto con el secretario estatal la adquisición de nuevas ambulancias con apoyo del Gobierno de Chiapas, lo que fortalecerá la atención de emergencias en la capital.

Asimismo, destacó que este año se logró un incremento salarial histórico de hasta el 18 % para el personal de Protección Civil, con el compromiso de continuar con esa tendencia.

“Queremos que la Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez sea de las mejores pagadas del país. No serán incentivos temporales, será un aumento directo al salario, porque nadie debe quitarles lo que por derecho han ganado”, afirmó.

El evento también contó con la presencia de los regidores, Paola Aguilar, Antonio Mayorga Zúñiga, Indra Toledo; el director de Identificación y Reducción de Riesgos de Protección Civil Municipal, Luis Antonio Cruz; y de otras autoridades estatales y municipales.