Realizan espacio de diálogo y reflexión en Oxchuc

Con la participación de representantes de colectivos y organizaciones, sociales, se realizó este domingo en el municipio de Oxchuc, el espacio de diálogo para reflexionar sobre la construcción de comunidad, sus desafíos, aprendizajes y las relaciones que la hacen posible.

Las actividades se realizaron en el Museo Mamtik “Manuel K’ulub”, convocados por el Instituto del Pensamiento Crítico para la Transformación Social Sustentable (Ipectrasos); el Colectivo Xmuxuk’ Balumilal y Movimiento Pedagógico Social para una Vida Autónoma y Digna.

Las actividades iniciaron a las 10 de la mañana con música tradicional y posteriormente la instalación de las mesas de trabajo, informó Julio César López Gómez, de los organizadores.

Temas

Durante el encuentro se destacaron los valores de solidaridad, respeto y ayuda mutua como fundamentos de la vida comunitaria.

Este espacio permitió reconocer la importancia de la interrelación entre personas, entorno y saberes ancestrales para preservar la identidad y construir un futuro basado en armonía y bienestar colectivo.

Entre los temas que se abordaron estuvieron: El fogón, espacio de encuentro, aprendizaje y transmisión de la palabra; la milpa, su relación con la madre tierra, trabajo colectivo y soberanía alimentaria; el Temazcal, cuidado de la salud, equilibrio y armonía comunitaria, por citar solo algunos.