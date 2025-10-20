Realizan evento ¡Qué Viva el Rock!

Este sábado, el parque de la Juventud de Tuxtla Gutiérrez se convirtió en punto de encuentro para decenas de familias en el festival gratuito ¡Qué Viva el Rock!, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) y el Instituto de la Juventud (Injuve) con el objetivo de promover el talento local ofreciendo un espacio de convivencia familiar.

El evento, que inició a las 16:30 horas y se extendió hasta las 20:00 horas, no solo ofreció música sino también espacio para el emprendimiento juvenil con la instalación del “Tux Bazar”.

Además, el evento tuvo el propósito de activar espacios públicos con actividades culturales y artísticas, fomentando la participación activa de la comunidad en la escena musical.

Entre los participantes, destacaron bandas como Bunny Cake, JADEH, Lolli Fruit, Red Enemy, Los Ángeles Club y Squat.

“Vinimos como familia, porque a mis hijos les gusta la música y así pasamos un rato juntos”, destacó Marisela Álvarez, asistente.

En paralelo, el Tux Bazar permitió que jóvenes emprendedores locales expusieran sus productos, lo que contribuyó a que el evento no fuera únicamente musical sino también de impulso económico para la escena juvenil de Tuxtla.

Por otro lado, asistentes manifestaron la espera por la creación de más eventos similares, que dispongan de espacios culturales gratuitos y seguros, donde la juventud pueda expresarse.

“Está muy chido que haya un espacio para bandas locales, eso no siempre pasa. Que se impulse a los artistas porque hay mucho talento en el estado”, subrayó Alan Eduardo González, también asistente.