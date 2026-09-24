Realizan evento “Voces en Honor de la Infancia”

El Auditorio del Humanismo en el Congreso del Estado fue la sede de la Muestra de Oratoria “Voces en Honor de la Infancia”, evento encabezado por Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva, en donde participaron de manera entusiasta las y los jóvenes de Chiapas con la coordinación de la asociación Manos que Coinciden por México A.C.

Al respecto, la líder del Congreso sostuvo que la muestra de oratoria da a conocer el talento, el desarrollo de la autoconfianza y la escucha activa de las inquietudes por parte de la comunidad y las autoridades. Promoviendo la libre expresión, la participación democrática y el desarrollo de habilidades comunicativas en jóvenes del estado.

“Cada intervención tuvo un sello propio y una mirada distinta sobre lo que significa construir patria desde Chiapas”, apuntó la legisladora.

El arte de la palabra

Se trata de un espacio de expresión cívica y cultural diseñado para que jóvenes y ciudadanos utilicen el arte de la palabra para reflexionar sobre la identidad nacional, los valores democráticos y el sentido de pertenencia, promoviendo la libre expresión, la confianza y el liderazgo en las niñas, niños y adolescentes.

Las y los participantes abordaron temas cruciales como sus derechos, valores, identidad y propuestas para construir un futuro mejor.

Al finalizar, la presidenta del Congreso de Chiapas, Marcela Castillo Atristain, acompañada de Mario González Puón, secretario de Servicios Administrativos, entregó reconocimientos a las y los jóvenes participantes.