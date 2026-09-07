Realizan Expo Animalista “Entre huellas y bigotes”

Un ambiente familiar lleno de ladridos y maullidos se vivió la tarde de este domingo en el parque Bicentenario, en la Expo Animalista “Entre huellas y bigotes” organizada por la Secretaría de Humanismo del Estado de Chiapas.

Cientos de familias abarrotaron el parque en compañía de sus mascotas, y decenas de perros se lucieron en el concurso de disfraces en el que participaron perritos vestidos de policías, de bolsas de chicharrines y más de tres con trajes patrios en el marco del mes de septiembre.

Relucieron con sus ejemplares comportamientos los perros que pertenecen a la Secretaría de Seguridad del Pueblo y el escuadrón de binomios caninos de Protección Civil.

Previo a darse a conocer a los ganadores, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, sostuvo que en esta “nueva era humanista queremos sembrar una nueva cultura del respeto a nuestras mascotas, quienes son parte de nuestra familia”.

Actividades

La expo contó con vastas amenidades para perros y gatos, pues había desde vacunas antirrábicas para las mascotas hasta helados y postres para los mejores amigos del hombre y la mujer.

Se notó ampliamente el altruismo hacia los animales por parte de los visitantes, pues hubo grandes torres de alimento y arena para gatos como parte de la campaña de donación para la asociación El Arca Hogar de Huellitas, que tiene en resguardo 50 perros y gatos rescatados.

La conmoción más grande se vivió al finalizar la pasarela, cuando tres canes que buscaban un hogar responsable flecharon con su ternura a sus nuevos dueños.

Seres sintientes fue el término que usaron más de una vez para referirse a las mascotas, palabras que representan un cambio jurídico importante, pues a los animales ya no se les considera como cosas o bienes muebles; ahora son seres vivos dotados de sensibilidad y consciencia. Este cambio busca garantizarles trato digno.