Realizan expo por 28 años de IFDP Chiapas

Con una Expo-Venta de Artesanías realizada en el parque de Los Arcos de San Cristóbal de Las Casas, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en Chiapas conmemoró su 28 aniversario de fundación, promoviendo además el talento y la riqueza cultural de artesanos de diferentes municipios.

La inauguración estuvo a cargo de la maestra Grettel Quevedo Guerrero, delegada del citado instituto, entre otras autoridades e invitados.

Diversidad artesanal

Durante esta actividad, los participantes expusieron una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal, mostrando la creatividad, tradición y cultura que caracteriza a las comunidades chiapanecas.

El evento reunió a visitantes y locales, quienes recorrieron los distintos espacios instalados en el parque de Los Héroes, en la zona del Museo de San Cristóbal (Musac), para adquirir y conocer las artesanías representativas de varias regiones del estado.

También se dio a conocer que como parte de estas actividades, el próximo 16 de este mes en la capital Tuxtla Gutiérrez se realizará la carrera IFDP 2026, con un recorrido de cinco kilómetros, partiendo del parque recreativo Caña Hueva, a partir de las 08:00 horas.

En el acto se dijo que el Instituto Federal de Defensoría brinda servicios gratuitos de asesoría y representación jurídica en materia penal federal, civil y administrativa.

Las oficinas del IFDP en San Cristóbal se encuentran ubicadas en diagonal Hermanos Paniagua, número 38 Bis, barrio de Fátima.