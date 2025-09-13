Realizan Expo Venta Artesanal del Humanismo

Con la participación de más de 50 productores provenientes de diversos municipios de Chiapas, este 12 y 13 de septiembre se realiza la Expo Venta Artesanal del Humanismo 2025 en el Centro de Convenciones Casa Diego de Mazariegos, en San Cristóbal de Las Casas

Los artesanos dieron a conocer que estarán laborando en un horario de 10:00 a 21:00 horas.

Oportunidad

Señalaron que esta es una excelente oportunidad para adquirir una gran variedad de productos artesanales directamente de la mano del productor.

La Venta Artesanal del Humanismo 2025, es el evento que reconoce y celebra el valor humano detrás de cada creación, además de generar oportunidades de desarrollo económico y social para quienes mantienen vivas nuestras tradiciones.

Se dijo es posible gracias al respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, impulsor de la economía de las familias artesanas de Chiapas.

Durante los dos días, las y los visitantes podrán admirar y adquirir piezas únicas elaboradas en distintas técnicas tradicionales como: textilería, madera, barro, joyería, fibras naturales, entre muchas otras.