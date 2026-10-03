Realizan Expoferia del Café

Con el objetivo de ofrecer un espacio para la exposición y venta de café y sus derivados, se realizó una Expoferia en Berriozábal, misma que contó con la participación de cerca de 20 expositores, entre productores y emprendedores dedicados al procesamiento del grano, provenientes de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, San Fernando y del municipio sede.

Marcos Daniel Sarmiento Pérez, secretario de Agricultura, Ganadería y Proyectos Productivos de Berriozábal, detalló que la actividad inició el primero de octubre a través de un ciclo de ponencias magistrales.

El segundo día correspondió al encuentro comercial, en el que participaron cafeterías, emprendedores y quienes se dedican al procesamiento del grano, esto con el objetivo de ofrecer una ventana para exponer sus productos.

El evento fue una iniciativa del gobierno municipal, la Unach y el Incafech, quienes designaron a Berriozábal como sede de este evento.

En ese sentido expusieron que productores y comerciantes tienen un espacio todos los domingos en donde instalan sus stands, venden café y productos acompañados de un programa cultural.

Apoyo al campo

En cuanto al apoyo al sector agropecuario, Sarmiento Pérez mencionó que derivado de las afectaciones por la sequía de este año, alrededor de mil 800 productores cumplieron con los requisitos y se registraron en la plataforma de la Secretaría del Campo y aunque la mayoría se dedican al café, también se logró incorporar a caficultures.

Finalmente, el funcionario indicó que el gobierno municipal, a través del Incafech y del Gobierno del Estado, impulsa la renovación de cafetales, una acción que consideró importante porque permite al productor contar con un producto que puede vender y, al mismo tiempo, genera conservación del medio ambiente.