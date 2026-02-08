Realizan feria de adopción de perros y gatos en la ciudad

Este 7 de febrero, el parque Tuchtlán fue sede de una feria de adopción de perros y gatos organizada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en coordinación con asociaciones civiles, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y brindarles un hogar a animales en situación de abandono.

Decenas de familias, voluntarios y amantes de los animales se dieron cita al parque Tuchtlán, así como rescatistas independientes y asociaciones civiles dedicadas al rescate y protección animal.

El evento, que se realizó en un ambiente familiar y abierto al público en general, se llevó a cabo en un horario de 10:00 a 16:00 horas, con el propósito de promover la adopción responsable, incentivar la protección de los animales y fortalecer la cultura del cuidado de las mascotas entre la población.

Personal presente

Autoridades municipales, entre ellas representantes de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y personal de Protección Animal, acudieron para acompañar la jornada y brindar información sobre los requisitos y el proceso de adopción.

Durante la feria, las asociaciones presentes ofrecieron a las y los asistentes información sobre cuidados básicos, vacunación, desparasitación y los pasos a seguir para garantizar una adopción responsable.

Para poder llevarse a casa a un animal, los interesados debían ser mayores de edad, presentar identificación oficial y comprobante de domicilio, así como llenar un formulario de adopción directamente en el lugar.

Evento

Además de la adopción, el evento incluyó actividades de concientización sobre la importancia de la tenencia responsable, evitar el abandono y atender las necesidades de salud de las mascotas, como parte de un esfuerzo municipal por reducir la sobrepoblación animal y mejorar la calidad de vida tanto de los animales como de sus futuros tutores.

Organizadores y autoridades coincidieron en que este tipo de iniciativas no solo busca encontrar un hogar para los animales, sino también fortalecer la cultura de respeto y cuidado hacia ellos, promoviendo prácticas que favorezcan el bienestar animal en la ciudad.