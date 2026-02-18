Realizan feria de lavado de manos

La asociación Cántaro Azul realizó una Feria de lavado de manos y uso adecuados de sanitarios en el preescolar María Monstessori, ubicada en la comunidad Ukumitic de San Juan Chamula, esto como parte del programa Agua segura en escuela.

En el evento no solo participaron las infancias, sino también docentes y familias. Indicaron que, ante la escasez de agua, la institución tenía de comprar garrafones de agua, además de que no contaba con sanitarios adecuados para los estudiantes.

Sistemas de captación

El programa de Agua segura en escuela implementa sistemas de captación y tratamiento de agua, al mismo tiempo que fortalece los hábitos de higiene y promueve la corresponsabilidad de toda la comunidad escolar.

Señalaron que el programa implementado en Chamula demuestra la posibilidad de avanzar hacia soluciones sostenibles desde el territorio. En ese sentido, los municipios prioritarios de este programa, nacido en 2015, son Berriozábal, San Juan Cancuc, Chenalhó, Sitalá, Tenejapa, Teopisca, La trinitaria y San Cristóbal de Las Casas.

Escuelas públicas, tanto de Nivel Básico como de Media Superior pueden acceder a esta convocatoria, principalmente las instituciones que cuenten con recursos federales como el programa La Escuela es Nuestra. En ese sentido, la asociación complementa la inversión para brindar soluciones conjuntas y efectivas.