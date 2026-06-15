Realizan Feria de Prevención y Salud Integral

En el marco del Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito, se realizó la Feria de Prevención y Salud Integral en las instalaciones de la Escuela de Comercio y Administración en San Cristóbal de Las Casas.

En la jornada de actividades se brindaron pláticas sobre salud mental y prevención de adicciones, además de conocer el equipamiento utilizado por corporaciones de seguridad y fuerzas armadas.

Francisco Zúñiga Santiago, en representación de los jóvenes destacó “que este tipo de acciones encaminadas a informar a la población juvenil sobre los riesgos del consumo de drogas, sus efectos y las consecuencias que generan en la salud y el entorno social, son sumamente importantes para la concientización”.

Presentes

Entre los participantes estuvieron el 13.º Batallón de Infantería, Guardia Nacional, Fiscalía de Distrito Altos, Escuela de Enfermería y Psicología de la Universidad Mesoamericana, así como de la Unidad de Especialidades Médicas-Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Policía y Tránsito municipal.