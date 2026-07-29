Realizan Feria del Dulce Coleto en el Musac

Con una gran variedad de dulces elaborados de manera artesanal, se realiza en los pasillos del Museo de San Cristóbal de Las Casas (Musac) la tradicional venta del dulce coleto, con motivo de la temporada vacacional de verano.

Lino Ballinas Mijangos, uno de los dulceros, destacó en entrevista con la prensa que este año participan 56 productores, entre mujeres y hombres, quienes están presentando una gran variedad de dulces de colores y sabores.

Dulce atractivo

Explicó que estarán durante toda la semana, de domingo a domingo, para que locales y visitantes puedan adquirir y degustar sus ricos productos.

La muestra es un atractivo más para los visitantes que están llegando a esta ciudad, con motivo al periodo del descanso escolar.

En la feria del dulce, los asistentes podrán disfrutar de los chimbos, cocadas, acitrones, calabaza, gaznates, mokas, nuégados, cuernos, higos, por citar algunos.

Los artesanos organizados dieron a conocer que estarán laborando de 09:00 a 21:00 horas, en el edificio del Musac, antes presidencia municipal.

Esta actividad tiene como objetivo principal visibilidad al trabajo artesanal de los dulceros y dulceras de la región, quienes mantienen vivas las recetas que han sido transmitidas de generación en generación y que forman parte del patrimonio gastronómico sancristobalense.