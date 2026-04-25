Realizan Feria del Libro en la Unicach

En el marco del Día Mundial del Libro, conmemorado el 23 de abril, el Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) llevó a cabo la primera Feria del Libro De Segunda Mano, una iniciativa enfocada en promover la lectura y generar espacios educativos y recreativos para la ciudadanía.

Durante la jornada, las y los asistentes pudieron participar en talleres gratuitos de poesía y ajedrez, así como en actividades de compra, intercambio y donación de libros, con el objetivo de facilitar el acceso a materiales de lectura a bajo costo o incluso de manera gratuita.

Rigoberto Flecha, archivista de la Unicach, explicó que esta feria surge como una estrategia para acercar el conocimiento a más personas, sobre todo estudiantes y público en general interesado en ampliar su biblioteca personal.

Acervo disponible

Detalló que el acervo disponible incluyó principalmente libros de historia, antropología y literatura.

Mientras algunos ejemplares estuvieron a la venta a precios accesibles, otros fueron donados, pensando en apoyar a estudiantes de distintas licenciaturas y fomentar el hábito lector en la comunidad.

Subrayó que este tipo de actividades cobra especial relevancia en un contexto donde aún existen retos importantes en materia de alfabetización en el estado.

En ese sentido, señaló que tanto la universidad como diversas iniciativas gubernamentales han sumado esfuerzos para incentivar la lectura como una herramienta de desarrollo social.

Asimismo, destacó la colaboración con proyectos como “Vía del Libro”, que se integraron a esta feria con el mismo propósito de difundir el conocimiento y fortalecer la cultura lectora.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en este tipo de eventos, los cuales, aseguró, continuarán realizándose de manera constante en el Archivo Histórico, con actividades permanentes como “trueque de libros” y la campaña “adopta un libro”.