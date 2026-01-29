Realizan feria en el marco de la Copa del Mundo 2026

El municipio Chanal fue sede este miércoles de la Mini Feria de la Prevención, Juegos y Valores en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026.

En este municipio indígena, la tradición y el deporte se dieron la mano con una destacada participación de los alumnos de la Casa de la Cultura del citado municipio.

?Durante la jornada los niños, jóvenes y maestros demostraron que la música y la danza tradicional no solo son arte, sino también herramientas poderosas para construir una comunidad más segura y unida.

?Las notas de la música tradicional estuvieron presentes recordando las raíces tseltales. Los cuadros de danza cautivaron a los locales y visitantes, mostrando la elegancia y la fuerza de sus tradiciones.

Fue un evento con un mensaje de prevención, de respeto y sana convivencia para las niñas, niños y jóvenes.

Al final de las actividades culturales y deportivas, las autoridades agradecieron a todos los asistentes por hacer posible este encuentro donde el balón y el folclor se unieron por una misma causa, el bienestar de Chanal.