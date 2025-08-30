Realizan feria gastronómica: Sabores de Tuxtla

El patio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se convirtió, este 29 de agosto, en un festín culinario con la feria “Sabores de Tuxtla”, donde más de 30 emprendedores y emprendedoras locales ofrecieron una amplia variedad de platillos y productos. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento a través de la regidora Paola Aguilar, fue un encuentro que combinó cultura y gastronomía, con el objetivo de promover e impulsar la economía en la capital.

El evento se llevó a cabo desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde.

Los emprendedores y emprendedoras presentaron lo mejor de su talento culinario, desde antojitos tradicionales y postres artesanales, hasta bebidas típicas y propuestas innovadoras, que mezclan lo regional con lo contemporáneo.

Productos

Entre los productos, destacaron platillos típicos como: El tradicional tamal de chipilín, pozol de cacao, tacos de diversos guisos, empanadas, tacos fritos, tostadas, pan artesanal y aguas frescas de frutas.

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de adquirir productos representativos de la cultura chiapaneca, como ropa con bordados hechos a mano, joyería de ámbar y artesanías.

La feria buscó no solo ofrecer una experiencia gastronómica a los asistentes, sino también impulsar el consumo local y fortalecer la economía de pequeños negocios que han apostado por la cocina como medio de sustento y creatividad.

“Está muy bien que sigan haciendo este tipo de eventos, es muy importante para darnos a conocer, y que más personas prueben lo que hacemos”, compartió Mariela Torres, emprendedora de comida típica zoque.

Por su parte, Dolores de los Santos Cruz, emprendedora de joyería de ámbar, destacó que Chiapas y la capital son espacios que concentran cultura y creatividad.

“Queremos que vean y prueben todo lo que hacemos, pero también que la gente apoye a la cultura y se enorgullezca de decir que somos tuxtlecos y que aunque muchos de nosotros ya somos personas mayores, todavía tenemos la capacidad de hacer muchas cosas”, subrayó.