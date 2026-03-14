Realizan Feria Nacional de Empleo para Mujeres

Con una amplia participación de mujeres y jóvenes en busca de oportunidades laborales, se llevó a cabo en la capital chiapaneca la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres 2026, un espacio donde más de 55 empresas legalmente establecidas y 15 instituciones ofrecieron más de 500 vacantes en distintos sectores productivos.

Las opciones incluyeron empleos de medio tiempo, tiempo completo y vacantes tanto locales como foráneas, con salarios que en algunos casos alcanzaron los 15 mil y hasta 17 mil pesos mensuales, mientras que el salario base mínimo ofertado superó los 9 mil 583 pesos, además de contar con prestaciones de ley.

El subsecretario nacional de Empleo, Marco Cancino González, destacó la amplia respuesta de la población, al señalar que el evento registró una asistencia importante desde las primeras horas.

Vinculación laboral

Indicó que este tipo de ferias permiten generar confianza entre las empresas y quienes buscan trabajo, ya que las personas pueden acudir con su documentación y, en muchos casos, salir con una oportunidad laboral concreta.

Asimismo, subrayó que uno de los objetivos de estas estrategias es fortalecer la estabilidad social, al considerar que el empleo incide directamente en el bienestar de las familias.

“Cuando existe la oportunidad de que la gente tenga un trabajo, también hay estabilidad emocional y en el hogar. Por eso es fundamental hacer esta conexión entre la iniciativa privada y quienes buscan empleo”, señaló.

El funcionario también mencionó que en la frontera sur se ha impulsado la inclusión laboral de personas migrantes, mediante alianzas con organizaciones civiles que brindan capacitación y acompañamiento para facilitar su contratación.

Por su parte, Marian Vázquez González, secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, resaltó que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la autonomía económica femenina, lo cual resulta clave para enfrentar problemáticas sociales como la violencia de género.

Explicó que cuando las mujeres cuentan con ingresos propios se generan condiciones para romper ciclos de dependencia económica, lo que a su vez permite mejorar su bienestar y el de sus familias.

Desde el sector empresarial, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tuxtla, destacó que estas ferias también representan una oportunidad para fortalecer el empleo formal en la ciudad.

Señaló que el evento permite a las empresas establecer contacto directo con personas que buscan trabajo, lo que facilita los procesos de contratación y contribuye a dinamizar la economía local.

Agregó que dentro de las empresas afiliadas a Canaco se promueve la igualdad de oportunidades, sin discriminación de género y con apertura para mujeres, personas con discapacidad y población en movilidad, a quienes se busca integrar al mercado laboral con garantías y acceso a prestaciones.