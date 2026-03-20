Realizan Feria Profesiográfica

En los espacios del Museo de San Cristóbal de Las Casas (Musac), se realizó este jueves la Feria Profesiográfica 2026, con el propósito de orientar a las y los jóvenes en la elección de su futuro académico.

El encuentro reunió universidades del estado y de distintas entidades del país para presentar su oferta educativa en un solo espacio.

Francisco Zúñiga Santiago, director del área de Juventud, destacó que esta iniciativa permite a las y los estudiantes conocer diversas opciones de formación profesional y tomar decisiones informadas sobre su vocación, al contar con la participación de instituciones locales y foráneas.

Difusión

De esta manera estudiantes del nivel Medio Superior, provenientes de instituciones como Cobach, Cbtis, Prepa Uno, Conalep, entre otras, interactuaron de manera directa con representantes académicos, accediendo a información sobre carreras, programas y servicios educativos disponibles.

Cabe señalar que la feria se desarrollará en dos días, con la finalidad de prevenir la deserción escolar y motivar a las juventudes a continuar su preparación académica, fomentando el interés por construir un proyecto de vida basado en su vocación y desarrollo profesional.