Un total de 15 expositores participaron en el evento enmarcado por el Día del Café Chiapaneco realizado en el municipio de Berriozábal, a este evento se sumaron productores de la zona centro a quienes les entregaron plantas y 20 despulpadoras otorgadas por el Gobierno estatal.

El festival incluyó actividades como un curso de capacitación y un taller de mixología impartido por la Facultad de Cafeticultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en Jaltenango, donde se enseñó a preparar bebidas y transformar el café.

Marcos Daniel Sarmiento Pérez, secretario de Agricultura, Ganadería y Proyectos Productivos de Berriozábal, destacó que el municipio tiene historia cafetalera, con fincas como El Suspiro y El Cairo, que en su momento fueron grandes productoras.

Señaló que actualmente se busca impulsar nuevamente esa producción aprovechando el repunte del turismo, ya que el café es uno de los principales atractivos para visitantes, por lo que se trabaja en la renovación y reactivación de la economía cafetalera.

Entregan plantas y herramientas

Como parte del festival, se anunció la entrega de 50 mil plantas de dicho grano, las cuales serán distribuidas en las localidades dedicadas al cultivo, principalmente en la zona alta de Berriozábal, donde se ubican comunidades productoras.

La distribución se coordinó con el Instituto del Café de Chiapas (Incafech), la primer entrega será de 25 mil plantas y la semana siguiente las 25 mil restantes en la zona de Camelias.

Además, se dotó de una despulpadora por grupo de trabajo, con 20 equipos apoyados por el Incafech y el Gobierno del Estado.

El secretario agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por impulsar el sector primario con herramientas y equipos, además del respaldo al sector agropecuario, y felicitó a los productores de café del municipio.