Realizan Festival de Cocineras Tradicionales Zoques

El patio cívico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se llenó de aromas, música y tradición este 1 de diciembre, durante el Festival de Cocineras Tradicionales Zoques. El evento, impulsado por el gobierno municipal y el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), reunió a diez cocineras zoques certificadas que compartieron con orgullo los sabores que han trascendido generaciones.

Un encuentro que reunió a maestras de la gastronomía ancestral, con el objetivo de promover la economía local, fortalecer la identidad cultural y reconocer a quienes mantienen vivas las tradiciones culinarias del pueblo zoque.

Acompañado por la marimba del ITAC, el encuentro ofreció una amplia degustación de platillos emblemáticos como cochito horneado, chipilín con bolita, ningüijuti, sispolá, huacasis caldú, caldo de pata con panza y pollo horneado.

Además, decenas de familias tuxtlecas acudieron para disfrutar de un festival que no solo promueve la economía local, sino que también busca reconocer el legado cultural de las comunidades participantes, entre ellas Copainalá y Tuxtla Gutiérrez.

La voz de las cocineras zoques

Entre las participantes destacó Betty, cocinera tradicional originaria de Copainalá, pueblo mágico, e integrante de la primera generación de cocineras certificadas, quien compartió el orgullo de representar a su comunidad con recetas que forman parte de la vida festiva del municipio.

“Participé con adobado de res, frijoles achicatanados y frijol con patita de puerco, platillos que siempre están presentes en bodas, quince años o bautizos en Copainalá”, explicó.

Además, señaló un emprendimiento que ha llevado más allá de las fiestas tradicionales: su línea de salsas.

“Tengo una salsa de chile habanero que se llama La Mal Hablada, para servirte y enchilarte”, mencionó.

También se encarga de la producción de “un cachito” de chile de tempenchile, una receta inspirada en su abuela y preparada con técnicas ancestrales como el curtido y dorado del chile con tortilla.

Cocineras certificadas

Betty forma parte de la primera generación de cocineras zoques certificadas en Chiapas, un logro que asegura la calidad de su trabajo y la preservación del patrimonio culinario.

“Para mí es algo muy bonito, porque me da a conocer a través de la cocina. Estoy muy orgullosa porque somos la primera generación con un certificado avalado por la SEP y la Unesco”, afirmó.

Esta certificación les permite participar en eventos, ferias y encuentros gastronómicos dentro y fuera del estado.

“Donde nos llamen vamos a cocinar, porque este certificado nos avala que sí podemos hacer cualquier tipo de comida”, añadió.

Asimismo, destacó de que su labor trasciende lo gastronómico para convertirse en un acto de identidad y resistencia cultural.