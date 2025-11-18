Realizan festival de danza en el centro de SCLC

Con un festival de danza en el centro de San Cristóbal de Las Casas, que reunió a talentosos grupos de distintas partes del país, el Grupo Mixcoacalli, del Centro Cultural de la Zona Norte celebró su primer aniversario.

Teniendo como invitados especiales del estado de Chihuahua, se reconoció el esfuerzo y la disciplina de las y los participantes, resaltando que la noche estuvo llena de cultura, orgullo e identidad.

En ese sentido agradecieron a la Asociación de Danza Folclórica del Estado de Chiapas (Adafech) por impulsar espacios que fortalecen la formación artística y promueven el amor por la tierra chiapaneca.

En su intervención, Miguel Intzin López, director del grupo Mixcoacalli y vicepresidente de Adafech, reconoció públicamente el respaldo del Ayuntamiento de San Cristóbal.

Invitación

La Adafech extendió una invitación para continuar con las actividades conmemorativas el próximo 29 de noviembre en el municipio de Bochil, donde se llevará a cabo el aniversario estatal de la asociación.