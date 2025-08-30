Realizan Festival del Cacao y Chocolate

Con la presencia de autoridades, productores y visitantes nacionales e internacionales, inició este viernes en San Cristóbal de Las Casas el Séptimo Festival Chiapaneco del Cacao y Chocolate 2025. Encuentro que concluyen el domingo 31 de agosto.

Las actividades se realizan en los espacios del Museo de San Cristóbal de Las Casas (Musac), evento que se consolida como un referente cultural y gastronómico para Chiapas y México.

El festival reúne a más de 50 expositores de Chiapas y otros estados del país, ofreciendo a los visitantes degustaciones, muestras gastronómicas, actividades culturales y espacios de aprendizaje en torno al cacao.

Con ello, San Cristóbal de Las Casas reafirma su lugar como capital cultural de Chiapas y casa del cacao y chocolate.

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió el secretario de Economía y Trabajo, Luis Pedrero González, quien resaltó la importancia histórica y económica del cacao chiapaneco, producto que representa casi el 40 % de la producción nacional.

En su intervención, subrayó que trabajan en proyectos para fortalecer su comercialización, impulsar cadenas de valor y buscar la denominación de origen que reconozca al cacao de Chiapas como un símbolo de identidad y desarrollo.

Por su parte, la presidenta municipal, Fabiola Ricci, destacó que este festival es un homenaje a las raíces y a la tierra fértil que da vida al cacao, transformado con esfuerzo y amor por mujeres y hombres en identidad, tradición y futuro para los pueblos.