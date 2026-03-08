Realizan festival para mujeres

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, este sábado 7 de marzo se realizó el evento “Mujeres Tuxtla, Festival por la Igualdad”, una jornada cultural que reunió expresiones artísticas y espacios de reflexión en el parque de la Juventud.

La actividad se llevó a cabo de cinco de la tarde a las nueve de la noche y fue organizada de manera conjunta por la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) y el Instituto de la Juventud de Tuxtla Gutiérrez (Injuve).

Programa

Durante el festival se desarrolló un programa de intervenciones artísticas que incluyó poesía, danza y proyecciones audiovisuales.

La jornada inició con una lectura dramatizada de poesía de mujeres chiapanecas, presentada por las artistas Susi Téllez y Steph Sánchez.

Posteriormente, alumnas de KR Dance Studio interpretaron la pieza coreográfica “Encuentro”, dirigida por el coreógrafo David Serrano.

Más tarde, el público presenció la pieza de danza contemporánea “Resiliencia”, protagonizada por mujeres de la tercera edad de la academia Casa Péek, bajo la coreografía de Corina Ramírez.

El programa continuó con la presentación de la pieza de danza urbana “Siento que merezco más”, con coreografía de Rosely Gómez e interpretada por alumnas del grupo Urbano Avanzando, quienes a través del movimiento transmitieron un mensaje de empoderamiento y reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Como parte de las actividades de reflexión, se llevó a cabo también una charla informativa impartida por la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, donde se abordaron temas relacionados con la equidad, los derechos y la participación femenina en la sociedad.

Además, se contó con la participación de emprendedoras locales, a través de Tux Bazar Juvenil donde se ofrecieron diversos productos como artesanías, ropa y alimentos.

El evento concluyó con la proyección del cortodocumental “Huachinango Rojo”, de la realizadora Cinthya Toledo, que permitió abrir un espacio de diálogo en torno a las realidades que enfrentan las mujeres y la importancia de generar cambios sociales.

Autoridades municipales destacaron que este evento busca fortalecer la participación de las mujeres en el arte y promover espacios de encuentro comunitario que fomenten la reflexión, la igualdad y el reconocimiento del papel de las mujeres en la vida social y cultural de la capital chiapaneca.