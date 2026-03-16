Realizan fiesta solidaria en apoyo a Cuba

Ciudadanos se reunieron este fin de semana en San Cristóbal de Las Casas, en lo que que llamaron “Fiesta Solidaridad con Cuba”, en la que lanzaron una campaña para recaudar fondos para ayuda al país cubano que enfrenta un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

El centro de acopio estará abierto hasta el miércoles 19 de este mes, en calle María Adelina Flores número 48. Los organizadores invitaron a la población a donar medicamentos, entre otros productos en buen estado.

Al ritmo del bolero, del son cubano y música de la nueva trova, se realizó la fiesta en solidaridad con el pueblo cubano, actividad cultural a la que se sumaron ciudadanos cubanos radicados en esta ciudad.

El músico y compositor cubano Santiago Carnago, quien desde hace algunos años radica en San Cristóbal ofreciendo clases de teatro y radio para una comunidad infantil, fue uno de los participantes en esta fiesta solidaria.

Santiago Carnago agradeció el apoyo y la solidaridad con sus “hermanos de la isla caribeña”.

Manifestó su agradecimiento al pueblo mexicano que ha contribuido en la donación de medicamentos, que a través de una caravana llamada de Las Américas hará la entrega respectiva próximamente.

El músico cubano invitó a los sancristobalenses a sumarse a la campaña de donación de productos en buen estado, llevándolo al centro de acopio instalado en calle María Adelina Flores número 48, en San Cristóbal de Las Casas.