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Realizan Foro Constructivo por el Autismo en Villaflores

Abril 09 del 2026
El foro estuvo dirigido a alumnos, docentes y familias, para fortalecer el conocimiento y la sensibilización sobre el TEA. CP
El foro estuvo dirigido a alumnos, docentes y familias, para fortalecer el conocimiento y la sensibilización sobre el TEA. CP

El Ayuntamiento de Villaflores, que preside la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, en coordinación con el DIF Villaflores que dirige Margarita Sarmiento Tovilla, realizaron el “Foro Constructivo por el Autismo”, dirigido a alumnos, docentes y familias, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la sensibilización sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Temas abordados

Esta actividad tuvo como sede el Teatro Villaflores, donde especialistas abordaron diversos temas de gran relevancia, entre ellos: Comunicación y Lenguaje en el Autismo, impartido por el psicólogo Josué Palacios; “Enmascarando el Autismo”, por Grisel Jiménez; ¿Qué es la Terapia Ocupacional y por qué importa?, por Saúl Villatoro; y Hablemos de la Conducta de un niño con TEA, por la psicóloga Karla Marina. Los ponentes interactuaron de manera dinámica con el público, compartiendo herramientas y mensajes enfocados en la sensibilización, la inclusión y la comprensión del autismo.

Asimismo, se destacó que el Espacio Azul del DIF Villaflores brinda atención a niñas, niños y jóvenes que lo necesiten, convirtiéndose en un lugar fundamental para su desarrollo y acompañamiento. Estas acciones forman parte del compromiso de las autoridades municipales y del DIF por impulsar que la sociedad esté informada, haga conciencia y promueva una cultura de respeto e inclusión hacia las personas con autismo.

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