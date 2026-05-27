Realizan Foro de Educación Inicial

Actualmente y de acuerdo a las cifras oficiales reportadas por el sector estratégico de educación, la población de cero a tres años que se atiende en Chiapas es poco más de 30 mil niñas y niños. Ante ello persisten desafíos relacionados con la cobertura de la educación inicial, sobre todo en zonas de alta marginación.

Lo anterior lo señaló Milena Arellanes Pinto, coordinadora ejecutiva de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas (SE), en la inauguración del foro “Educación inicial en Chiapas: avances y retos por su consolidación”.

Retos

Mencionó que hoy se tiene la necesidad de fortalecer la infraestructura y el equipamiento, ampliar la profesionalización y reconocimiento del personal educativo, así como la consolidación de mecanismos de coordinación interinstitucional.

Otro gran desafío es seguir construyendo una cultura social que comprenda que la educación comienza desde el nacimiento y que la familia constituye el primer espacio de aprendizaje, afecto y formación.

Remarcó que los primeros años son decisivos para el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social de las personas es comprender que invertir en la primera infancia no es un gasto, sino una política pública más humana, más justa y más estratégica para formar comunidades.

Avances

En Chiapas se ha avanzado de manera importante, existe una mayor conciencia social e institucional, sobre la relevancia de la educación inicial, se han fortalecido programas de atención temprana, capacitación docente, acompañamiento familiar y acciones orientadas a garantizar espacios seguros, inclusivos y afectivos para niñas y niños.

Este evento se trató de un espacio de diálogo que reunió a especialistas, docentes, agentes educativos y autoridades educativas, que compartieron experiencias, estrategias y propuestas para fortalecer la atención a la primera infancia.