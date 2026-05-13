Realizan foro de estrategia educativa

En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) se realizó la inauguración del “Foro Estatal para la Articulación Estratégica de la Educación Media Superior y Superior”, un encuentro que busca construir estrategias que permitan mejorar la continuidad académica de las y los jóvenes chiapanecos, reduciendo el abandono escolar.

El evento, impulsado por la Secretaría de Educación (SE), reunió a especialistas, autoridades educativas y representantes de organismos como la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) y la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (Ceppems).

El subsecretario de Planeación Educativa, Eduardo Grajales, explicó que uno de los principales retos del sistema educativo es lograr que las y los estudiantes concluyan una trayectoria continua desde la educación Básica hasta el nivel Superior. Advirtió que existe una ruptura importante en el momento en que las y los jóvenes egresan del bachillerato y buscan ingresar a la universidad.

Abandono escolar

De acuerdo con datos expuestos durante el foro, cerca del 90 por ciento de los estudiantes dependen de manera económica de sus padres, lo que convierte al factor económico en la principal causa de deserción.

El funcionario destacó que los programas de becas federales han sido fundamentales para mantener a miles de estudiantes dentro del sistema educativo.

“Las becas han demostrado tener un alto poder de cohesión escolar. Están llegando a quienes más lo necesitan y les permiten concluir sus estudios”, explicó.

No obstante, reconoció que aún es necesario mejorar la focalización de estos apoyos para que beneficien de forma prioritaria a los sectores con mayores niveles de vulnerabilidad.

En este sentido, aseguró que durante los últimos años se ha incrementado de manera significativa la inversión destinada a apoyos estudiantiles. Entre los programas vigentes mencionó la Beca Rita Cetina y otros esquemas impulsados por la federación para estudiantes de distintos niveles educativos.

Congreso con especialistas

En otro momento, la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), celebrará el octavo Congreso Internacional Gastronómico Expresión Culinaria los días 18, 19 y 20 de mayo en el teatro Universitario.

La actividad busca consolidarse como el referente estatal en la materia, al reunir a expertos de España, Francia, Japón, Venezuela y México. Destacaron que este congreso, que se realiza cada dos años desde 2010, ha permitido traer a Chiapas a chefs e investigadores de alto nivel.

El programa incluirá dos días de ponencias y una jornada de talleres prácticos. Aunque el congreso está diseñado principalmente para estudiantes de gastronomía de la Unicach y otras universidades, los organizadores extendieron la invitación a empresarios del ramo alimenticio y profesionales independientes, con el fin de enriquecer la oferta culinaria local.

Oportunidad única

Los académicos subrayaron que eventos como este son una oportunidad única, dado que el estado carece de foros similares que reúnan a exponentes de talla internacional.

El congreso se llevará a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, ubicada en el campus de la Unicach. Las inscripciones aún están abiertas para el público en general y los costos van desde los 600 pesos en adelante.