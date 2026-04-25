Realizan Foro de Incidencia e Impacto Social

Con la asistencia de autoridades estatales y municipales, se realizó este viernes en San Cristóbal de Las Casas, el Tercer Foro de Incidencia e Impacto Social: Acceso a la educación y el trabajo digno para todas las juventudes.

Las actividades se realizaron en las instalaciones del Centro de Convenciones El Carmen, con la asistencia de Viridiana Figueroa, directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach).

Durante las actividades, se firmó un convenio con la Fundación Escalera, contando con la presencia del cofundador de la fundación mundial, Bryson Garbertt, así como de Verónica Solana de Fomento Social de Grupo Banamex, sumando esfuerzos para impulsar el emprendimiento juvenil y una educación incluyente.

Compartieron experiencias

Asimismo, se compartieron las experiencias de estudiantes que han logrado transformar sus vidas a través del emprendimiento, demostrando que la educación sí genera movilidad social, independencia económica y trabajo digno para las juventudes.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a proyectos productivos y emprendimientos surgidos en centros escolares de la Coordinación Zona Altos.

Asistieron al evento Marco Antonio Cancino, en representación de Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo, entre otras autoridades.