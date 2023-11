Realizan Foro Intereligioso enfocado a los DD. HH.

Badillo Gutiérrez pidió que seamos más tolerantes iniciando desde nuestras familias. Carlos López / CP

Teniendo como marco el Día Internacional de la Tolerancia, se llevó a cabo el Foro Intereligioso, en el cual se expuso el tema de libertad religiosa y los derechos humanos. Uno de los ponentes fue el director general de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, Cristian David Badillo Gutiérrez, quien comentó que este foro es un espacio de diversidad que busca unir a los asistentes a partir de la creencia y la pluralidad.

Expresó que “los derechos humanos son los derechos que nos corresponden por el hecho de ser seres humanos, y que el único requisito es ser una persona, por lo que es un tema que nos debe importar e interesar a todos”.

Explicó que se estos se desprenden de la dignidad humana, por lo que se refiere ella en el valor que tiene cada persona por el simple hecho de serlo: “Todos somos iguales en dignidad y en derecho, por eso es que los derechos humanos tienen cuatro características, que son universales, por lo que se le reconocen a toda persona sin importar característica alguna como la religión, el sexo, el lugar de vivienda o a qué equipo le va, por lo que los derechos humanos son de todos y para todos, son indivisibles e interdependientes, es decir, están todos o no está ninguno, por lo que los derechos humanos están interrelacionados y son progresivos, significando que avanzan, crecen y se desarrollan en conjunto con la sociedad”.

Reconoció que la sociedad es un proceso dinámico y como ejemplo citó el uso de la tecnología, al exponer que en la actualidad se puede hablar de transhumanismo, lo que significa que son maquinas más que humanas, e incluso la humanidad avanza en temas como la comunicación.

Concebir el valor humano

Dijo que es importante reconocer las características de los derechos humanos para no confundirlos con algunas propuestas que no son precisamente derechos humanos, aclarando que en ocasiones se puede hacer una ley, un reglamento, pero eso no es un derecho humano, porque incluso hay derechos de las cosas, como el derecho mercantil, el derecho fiscal, y no por eso es un derecho humano.

Apuntó que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, aparece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.