Tuxtla Gutiérrez fue sede del primer Foro Internacional de Investigación, Gestión y Política Educativa, que reunió a investigadores de México y de distintos países, así como autoridades educativas locales y de otros estados de la República.

Eduardo Grajales, subsecretario de Planeación Estatal, comentó que a partir de los resultados de este evento, que se realiza durante dos días, se comenzará a trabajar en el Sistema Estatal de Inteligencia Educativa, con el que se busca tomar mejores decisiones, ejercer mejor el presupuesto educativo para un mayor impacto a la población.

Indicó que es una oportunidad para proyectar todo lo que se está haciendo en materia educativa, impulsado por el gobernador, poniendo como eje de la transformación al sector formativo a través del programa de alfabetización “Chiapas Puede”.

Objetivo del evento

El objetivo fue conjuntar a una serie de analistas, académicos e investigadores en el ámbito nacional e internacional, para que conozcan lo que se está haciendo en Chiapas y, a la vez, para que contribuyan a retroalimentar lo que ellos están haciendo bien.

Al finalizar el foro se realizará una relatoría de todos los temas y generar una ruta de propuesta que se va someter a la consideración del secretario de Educación y al gobernador, para comenzar a delinear las estrategias en la materia que puedan garantizar mejores resultados.

Harvey Sánchez Restrepo, presidente de la Agencia Latinoamericana de Evaluación y Política Pública, comentó que el contexto educativo en el país ha mostrado lo que se debe hacer, modificar y atender. La idea es llevar este foro a otros estados.

Se debe atender la alfabetización, las capacidades de los sistemas para atender el ámbito socioemocional, la violencia, carencias, todo lo que impacta en las infancias y adolescencias y lo que influye en su educación.