Realizan foro por la gobernabilidad del estado de Chiapas

Más de 840 regidoras y regidores, así como 45 alcaldes de la entidad, participaron en el Segundo Encuentro Estatal de Regidoras y Regidores de Chiapas, realizado en Tuxtla Gutiérrez, donde abordaron temas de gobernanza, seguridad, desarrollo municipal y atención ciudadana.

Con la participación de representantes de los 124 ayuntamientos de Chiapas, el evento se llevó en el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez de la Unach, en Tuxtla Gutiérrez.

Entre los asistentes estuvieron el presidente municipal de la capital, Ángel Torres; el diputado Mario Guillén; la regidora Indra Toledo; el subsecretario de Educación, Gilberto de los Santos; así como regidores provenientes de municipios como Comitán, Tapachula, San Juan Chamula, Villaflores, Chalchihuitán y Jitotol.

Actividades

Durante la jornada se desarrollaron mesas de diálogo y ponencias relacionadas con gobernanza, fortalecimiento institucional, seguridad, desarrollo municipal y el programa estatal “Chiapas Puede”, enfocado en acciones de bienestar y coordinación entre municipios.

El primer regidor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Antonio Mayorga Zúñiga, destacó la relevancia del encuentro al señalar que este tipo de espacios permiten consolidar la unidad entre autoridades municipales y el Gobierno del Estado.

“Estamos trabajando de la mano para seguir fortaleciendo los ejes que el gobernador ha impulsado en temas de educación y seguridad”, expresó.

El funcionario detalló que en esta segunda edición participaron 842 regidoras y regidores confirmados, además de 45 presidentes municipales, lo que refleja el interés de los cabildos por mantener una agenda común en favor de la paz y el desarrollo de Chiapas.

Asimismo, subrayó que el propósito principal es mantener la coordinación intermunicipal y fortalecer la gobernabilidad en la entidad.

Primer encuentro

El Segundo Encuentro Estatal da continuidad al primer foro realizado el 30 de junio de 2025 bajo el lema “Unidos por la Seguridad y la Paz en Chiapas”, donde por primera vez regidoras y regidores de los 124 municipios se reunieron para abordar estrategias enfocadas en seguridad pública, paz social y gobernabilidad.