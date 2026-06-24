Realizan foro por la salud de pacientes

Ante la necesidad de visibilizar las enfermedades autoinmunes y promover un acceso digno a la salud, se llevó a cabo el foro “Retos para garantizar el acceso digno a la salud para personas con lupus y enfermedades autoinmunes en Chiapas”, el evento reunió a diversas fundaciones y especialistas, un paso clave en la lucha por los derechos de los pacientes en la entidad.

La iniciativa surgió tras acercamientos entre diversas fundaciones y la diputada local Faride Abud, en ella abordaron la problemática diaria que enfrentan las personas con lupus y artritis, lo que llevó a la legisladora a respaldar la propuesta de una iniciativa de ley que busca garantizar atención integral para estos padecimientos.

El foro contó con la participación de ponentes, entre ellos la doctora Liliana Ivett Hernández Cruz, directora de los reumatólogos en el estado de Chiapas, quien presentó datos específicos sobre la situación en la región.

De acuerdo con Susana Gamboa Alcázar, paciente con lupus, la importancia de este tipo de espacios radica en la necesidad de hacer visible lo invisible.

Ley Lupus

Detalló que ya fue entregada la propuesta de iniciativa de la “Ley Lupus” que incluye los artículos necesarios para garantizar el acceso a la salud de los pacientes, ahora será analizada en espera de que pronto se obtengan buenas noticias al respecto.

Actualmente, solo Puebla, Morelos y Baja California Sur cuentan con una ley similar, aunque la iniciativa ha sido presentada en 18 estados más, donde permanece en análisis. En Chiapas, la falta de un censo oficial de pacientes con lupus y artritis representa un obstáculo adicional, ya que no se cuenta con cifras precisas que permitan dimensionar el problema.

El foro concluyó con un llamado a la sociedad y a las autoridades a sumar esfuerzos para garantizar que las personas con enfermedades autoinmunes reciban la atención que necesitan.