Realizan foro sobre derecho al agua

“Derecho al Agua, Justicia Ambiental y Construcción de Paz”, es el título del foro que se realizó los días miércoles y jueves en San Cristóbal de Las Casas.

Las actividades se realizaron en el Teatro Daniel Zebadúa, encuentro que reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, academia y ciudadanía para construir soluciones frente a la problemática del acceso al agua y la protección del entorno.

En el encuentro se destacó “que el acceso al agua es un derecho humano fundamental que debe garantizarse sin distinción alguna”.

“Que además de los retos en infraestructura, es indispensable fortalecer la participación ciudadana para avanzar en la solución de fondo de las problemáticas ambientales que enfrenta San Cristóbal de Las Casas”.

Durante las actividades, se anunció la firma de un convenio con la UNAM para la elaboración de un Plan Maestro que permita el saneamiento de ríos y la gestión de recursos ante instancias federales.

Se dio a conocer que la contaminación hídrica es un problema que requiere la colaboración de municipios vecinos, así como la activación de plantas tratadoras de aguas residuales que actualmente no están en funcionamiento.

Irene Álvarez, coordinadora de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, señaló que este foro responde a las demandas ciudadanas.