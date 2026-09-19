Realizan foro sobre el gusano barrenador

Asistentes al foro sobre el gusano barrenador del ganado, organizado por El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), concluyeron que es fundamental la comunicación a todos los sectores sobre cuál es el problema y la certeza en la información que se comparte, esto con la finalidad de que no haya oposición de los ganaderos para reportar las heridas agusanadas por el temor de que sus ranchos sean puestos en cuarentena.

Pablo Liedo, investigador de Ecosur, dijo que lo anterior “ha sido un problema, pues dificulta tener un seguimiento adecuado del avance de la plaga”.

Entrevistado al final del foro, señaló que “hay un consenso en la importancia del problema y de hacerle frente, tenemos los elementos para hacerlo, pero lo que necesitamos es, sobre todo, comunicación”.

Reiteró que “lo que se requiere es generar confianza en la población para que reporten los casos, porque al final de cuentas será en beneficio de todos”.

Importancia

Liedo manifestó que “el foro fue muy importante por la integración con todos los sectores relacionados con el gusano barrenador”, ya que asistieron representantes de asociaciones de ganaderos, titulares de Secretarías de Agricultura, directores de Sanidad Animal, centros de investigación y médicos veterinarios, entre otros.

La importancia de este foro que incluyó mesas de trabajo, añadió el investigador, “es haber reunido a personas de diferentes sectores; es una gran labor y se logró, lo que tiene un gran mérito”.

Expresó que para Ecosur “salieron por lo menos dos cosas importantes: darle seguimiento y que se puede conformar una red de apoyo. La segunda es que la comunicación es tan importante que la experiencia de Ecosur en ese sentido es muy valiosa; en vinculación, divulgación y comunicación”.

El director de Ecosur Antonio Saldívar afirmó que “después de un diálogo en la Cámara de Diputados y con diferentes actores se logró realizar este evento, dada la relevancia que tiene en este momento el gusano barrenador, que apareció como un tema emergente en nuestro país”.

Avances

Comentó que la acción inmediata y oportuna del gobierno mexicano ha ayudado a ir restableciendo ciertas condiciones para controlar la enfermedad, aunque “todavía tenemos un panorama que tenemos que atender”.

Saldívar recordó que “desde hace años Ecosur ha puesto su atención y todo su esfuerzo en temas emergentes en la región y en este caso nos hemos tratado de organizar para poder empezar a ofrecer la perspectiva interinstitucional que tiene el Colegio y que es fundamental en este momento”.