Realizan foro sobre enfermedades raras

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el CRIT Chiapas organizó un foro interinstitucional donde participaron familias, instituciones y público en general, con el objetivo de resolver dudas, compartir experiencias, brindar información clara y actualizada sobre el tema.

Así mismo generando un espacio de diálogo, aprendizaje y creación de redes de apoyo, fortaleciendo la concientización, promover la detección oportuna y acompañamiento a quienes viven con alguna enfermedad rara, recordando que la información y la empatía son herramientas clave para construir una sociedad más inclusiva.

En este marco, el director del Centro Eduardo Estrada Molina, dijo que este tipo de actividades evidencia el trabajo responsable y empático del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) en beneficio de todas y todos los chiapanecos.

Recordó que en 2023, el Consejo de Salubridad General (CSG) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo mediante el cual México reconoce las enfermedades raras incorporadas en la CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente cinco mil 500 padecimientos.

Este reconocimiento alinea al país con la clasificación internacional y prioriza la inclusión de medicamentos huérfanos. Además Chiapas, desde la Clínica de Enfermedades Lisosomales en el Adulto, con sede en el Hospital General, doctor Jesús Gilberto Gómez Maza atiende este sector.

Invitados

En este marco, dos pacientes Maria Luisa “N” y Guillermo “N”, dieron testimonio de su experiencia de convivencia con enfermedades raras, haciendo hincapié en que los diagnósticos nos los definen, pues por encima de una enfermedad o condición, son personas, seres humanos.

“Tenemos muchas otras características distintas a la discapacidad o condición, tenemos talentos, emociones y habilidades que destacan en el entorno (…) necesitamos empatía e inclusión”.