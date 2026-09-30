Realizan foro sobre reforma de 40 horas

En el marco de la conferencia: Reforma de 40 horas, retos y perspectivas, el maestro Gilberto Chávez, presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho Procesal, advirtió que Chiapas está frente a un momento histórico que podría incentivar la economía o detonar el empleo informal.

Explicó, frente a abogados y contadores, que es un tema de suma relevancia, pues su correcta aplicación puede incentivar el empleo formal, ordenarlo y generar mejores condiciones de vida laboral y social, incentivando el desarrollo económico de Chiapas

Pero también dijo: “Es necesario conocer la reforma a profundidad, pues representa riesgos en su ejecución, toda vez que, sobre todo, las micros y pequeñas empresas podrían verse afectadas en sus procesos contables y administrativos.

Esto se ha analizado en diversos escenarios de México y existe el riesgo de generar una inercia hacia el empleo informal”.

Capacitación

Por ello, aplaudió estas jornadas de capacitación que deberán ser más frecuentes en próximos años y antes del 2030, periodo que marca la ley para ejecutarse por completo.

En este marco, Gabriel Soberano, organizador y presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, dijo que estos espacios buscan llevar capacitación a las y los chiapanecos como parte del ejercicio de responsabilidad social de la agrupación, que para esta ocasión se hermanó con el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos.

Coincidió con el ponente en señalar que Chiapas y México están frente a un momento histórico que demanda capacitación, pues para 2030 la jornada de trabajo diario será de ocho horas diarias, pero la jornada semanal se reducirá de 48 a 40 horas.

Finalmente, la presidenta del Colegio de Contadores, Martha Lilia de la Cruz, realizó un llamado a los patrones a que acerquen a sus contadores o al propio Colegio para conocer cómo se ejecutará la reforma en Chiapas.