Realizan foro “Villaflores Te Quiero Limpio”

En el marco del programa “Villaflores Te Quiero Limpio” y en respuesta a la convocatoria emitida, alumnos de la Unach Campus Villaflores, realizaron murales verticales ecológicos elaborados con materiales reciclados. Se llevó a cabo la exposición de los nueve murales participantes y posteriormente el recorrido de evaluación con el jurado calificador, durante el cual cada equipo explicó la intención y el objetivo de su obra.

Los murales fueron desarrollados por alumnas y alumnos de la Facultad de Ciencias Agronómicas, quienes utilizaron diversos materiales reciclados para transmitir mensajes enfocados en la protección del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales, demostrando creatividad y compromiso con las acciones ambientales impulsadas en el municipio.

Conciencia ambiental

La alcaldesa Valeria Rosales felicitó a los estudiantes y docentes por sumarse al proyecto “Villaflores Te Quiero Limpio”, destacando la importancia de crear conciencia ambiental desde los espacios educativos. Por su parte, la directora de la Facultad de Ciencias Agronómicas Campus V de la Unach, Roselia Ramírez Díaz, agradeció haber sido incluidos en este proyecto, señalando que las y los estudiantes trabajan constantemente en iniciativas que contribuyen al cuidado del medio ambiente y a enfrentar los efectos del cambio climático.

Actividades

Como parte de las actividades, también se desarrolló el Foro de Sensibilización Ambiental, con una duración aproximada de 40 minutos, integrado por especialistas de la Unach y miembros de la Academia Climática de Latinoamérica, Emanuel Pérez Albores y Daniela Montero Padilla, así como el encargado de prevención de incendios Pedro Martínez Muñoz. Tras la deliberación del jurado calificador, los ganadores del concurso fueron: primer lugar “La Tierra en Nuestras Manos” del grupo 2° F; segundo lugar “Cosechando el Futuro” del grupo 2° H; y tercer lugar “Menos plástico, más vida” del grupo 4° G.