Realizan foros por los 500 años de la ciudad

Autoridades y ciudadanos acuerdan realizar Foros Ciudadanos Abiertos que han denominado: “Construyendo el Legado de los 500 años”.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal escuchar las voces, ideas y propuestas de la ciudadanía para fortalecer el Plan Maestro de Conmemoración del Encuentro Internacional de Cultura, en el marco del quinto centenario de la fundación de la ciudad.

Destacaron la importancia de este ejercicio para consolidar una conciencia colectiva que trascienda la celebración que pretenden sea una celebración internacional.

Misión

Lo que se “busca es impulsar iniciativas que promuevan la unión, la paz, la tolerancia, el respeto y el bien común, proyectando un futuro próspero para nuestra querida ciudad”, se dio a conocer.

La convocatoria realizada por la autoridad municipal integrará propuestas estratégicas enfocadas en ejes fundamentales como arte y multiculturalidad, turismo y desarrollo económico, educación, ciencia y tecnología, desarrollo urbano y medio ambiente, así como la integración y el fortalecimiento comunitario.