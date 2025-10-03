Realizan fumigación para evitar el dengue

Con la finalidad de evitar la propagación del dengue, en la comunidad de San Luqueño la Costa, municipio de Tonalá, iniciaron las fumigaciones para evitar la propagación de este vector, afirmó el agente municipal Rubiel Sánchez.

Sostuvo que la comunidad es una de las más afectadas por la invasión de mosquitos, lo que provoca que la zona sea considerada de alto riesgo.

Pobladores refieren que ante la alta cantidad del mencionado insecto, las familias prefieren encerrarse en sus hogares desde muy temprano para evitar las picaduras.

Ante lo anterior, se puso en marcha las fumigaciones que forman parte de un programa del sector Salud y que también tienen como propósito evitar que las personas contraigan esta enfermedad.