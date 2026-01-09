Realizan histórica reunión de seguridad en Tapachula

El Ayuntamiento de Tapachula, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) en coordinación con directivos y padres de familia de las Preparatorias 1, 2 y 3, sostuvieron una reunión de trabajo para establecer acciones que garanticen la seguridad de la juventud tapachulteca.

En el marco de lo que se calificó como una histórica reunión sostenida entre los responsables de la seguridad en el estado y municipio, Melgar Bravo destacó la voluntad y compromiso del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño y del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, para escuchar las peticiones de directivos y padres de familia de las escuelas de nivel Medio Superior, para garantizar la seguridad de los estudiantes tapachultecos.

Compromiso y disposición

En las instalaciones del Museo de Tapachula (Mutap), el alcalde, agradeció el compromiso y disposición de los servidores públicos estatales para seguir construyendo la paz en Tapachula, escuchando a la comunidad educativa y fortaleciendo la coordinación institucional para proteger a las niñas, niños y jóvenes, en cumplimiento a las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Aparicio Avendaño y Llaven Abarca coincidieron en señalar la disponibilidad de las instituciones de seguridad para disminuir los índices delictivos y garantizar la tranquilidad de los chiapanecos mediante estrategias colaborativas con la sociedad.