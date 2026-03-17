Realizan homenaje al dramaturgo Luis de Tavira

El teatro es un espejo que refleja lo mejor y lo peor de la humanidad, que interpela a la imaginación del espectador y lo vuelve cómplice, embozado tras un aplauso, una rechifla o un reclamo iluso de “¡devuélvanme el costo del boleto!”, afirmó el Capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En una carta fechada el 24 de febrero, con motivo del homenaje realizado el día 26 de ese mes al dramaturgo y director de escena Luis de Tavira, señaló que “mucho se ha hablado del teatro como diversión, como denuncia, como reflexión y como recurso didáctico”.

En ese sentido, expresó que un maestro o maestra de teatro es, en realidad, un educador de educadores. “Acá les decimos ‘formadores’”, indicó. Añadió que existen formadores de educación, quienes preparan promotores educativos, así como formadores de salud que capacitan a promotores en primeros auxilios, medicina preventiva, partería, herbolaria y laboratorio. Incluso, dijo, algún día formarán a quienes practiquen cirugías, a quienes en las comunidades llaman “mete cuchillo”.

El Capitán Marcos subrayó que el teatro cumple múltiples funciones: diversión, denuncia, reflejo de una época y cultura, reflexión y también pedagogía.

Manifestó que el arte dramático, al igual que la danza, representa un reto mayor, debido a que en la representación teatral influyen diversos elementos en un instante fugaz. Entre ellos mencionó la iluminación, el vestuario, la escenografía, la sonorización y hasta aspectos logísticos como los anuncios, el boletaje y el acomodo de los asistentes.

Con tono irónico, imaginó a algunos asistentes preguntándose si eran los únicos colados en el evento o si otros acudieron únicamente para comprobar si habría cóctel o ambigú. “Ya comentan, entre dientes, que sólo hay un agua azucarada de sabor indescifrable y un triste sándwich que conoció mejores días”, escribió, al señalar que todos sonríen y exclaman “¡Ah, el teatro!” mientras se acercan discretamente a la salida.

Al referirse a Luis de Tavira, expresó que la celebración no sólo busca que sus cercanos saluden al maestro, sino también manifestar el abrazo de quienes, aunque distantes, lo recuerdan.

Añadió que el homenaje plantea diversas reflexiones, entre ellas qué permite que comunidades tan distintas y lejanas coincidan en una misma geografía y calendario. Señaló que entre los asistentes se encuentra parte de la comunidad artística, mientras que sus palabras buscan también hacer presentes a comunidades indígenas originarias de raíz maya: las zapatistas.