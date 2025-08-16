Realizan homenaje al poeta Joaquín Vázquez

Con el propósito de recordar sus poesías las autoridades locales rindieron un emotivo homenaje a Joaquín Vázquez Aguilar, destacado poeta y promotor cultural originario de nuestra región.

Se informó que el citado poeta nació el 15 de agosto de 1947 en la pesquería de Cabeza de Toro, municipio de Tonalá, hijo de Emeterio Vázquez y Ascensión Aguilar, cursó sus primeros estudios en su tierra natal.

Posteriormente, realizó la secundaria y preparatoria en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas (Icach).

Asimismo, se dio a conocer que su vocación artística lo llevó a participar en el taller de teatro del maestro Luis Alaminos Guerrero y en las brigadas de dramaturgia campesina organizadas por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como corrector de estilo, además de coordinar talleres literarios en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y en el Instituto Chiapaneco de Cultura, dejando una profunda huella en el desarrollo de las letras y el arte en nuestro estado. Falleció en Tuxtla Gutiérrez a inicios de enero de 1994, pero su legado perdura en la memoria cultural de Chiapas.