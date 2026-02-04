Realizan homenaje luctuoso a Mariano Matamoros

Con motivo al 212 años del fallecimiento del teniente general Mariano Matamoros, quien fuera héroe de la patria, las autoridades municipales realizaron un homenaje luctuoso que tuvo lugar la mañana de este martes en las instalaciones del parque que lleva su mismo nombre en la ciudad de Tonalá. Matamoros se distinguió por ser la mano derecha de José María Morelos y Pavón.

El homenaje se realizó para recordar al gran héroe, que a su paso por tierras tonaltecas destacó por pelear con las fuerzas enemigas del general Manuel Servando Dambrini en Mayo de 1813, en donde a pesar de haber sido herido en la pierna logró recuperarse y siguió su camino.

Durante el acto luctuoso se hizo un evento cultural en las instalaciones del parque Mariano Matamoros, en donde se contó con la presencia de los estudiantes de las escuelas primarias Ángel Albino Corzo y escuela Ferrocarriles.

Por su parte, el cronista de la ciudad Ricardo López Vassallo dijo que en este aniversario se recuerda al gran personaje, mismo que siempre sobresalió por ser un luchador que buscó que México fuera libre y soberano.