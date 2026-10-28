Realizan homenaje póstumo a cronista y periodista

A ocho años de la desaparición física del cronista de la ciudad, Manuel Burguete Estrada, el Club de Periodistas de San Cristóbal de Las Casas honró su memoria y legado a través de un breve historial que hizo el cronista independiente, Milton Tovilla Ozuna.

En la misma ceremonia se develó una placa al comunicador Félix Rubén Camas Vera, quien recientemente falleció en San Cristóbal de Las Casas, víctima de cáncer.

El cronista independiente de la ciudad, Milton Tovilla Ozuna, destacó “que el trabajo del maestro Burguete Estrada no fue solo historia académica, sino un diálogo constante con la ciudad. Fue él quien nos enseñó que cada barrio es una patria chica y que la historia de San Cristóbal se tiene que contar a ras de suelo, en sus calles, en sus fiestas y en sus templos”.

Legado

Por su parte, el cronista adjunto de la ciudad, Miguel Ángel Muñoz Luna, recordó la importancia de la crónica escrita por Manuel Burguete Estrada al conocer los aspectos de historia de siglos para conocimiento de las generaciones actuales.

Durante la ceremonia se hizo la entrega de un reconocimiento por 40 años de trayectoria periodística a Daniel Crisanto Ramos, integrante del Grupo de San Cristóbal de Las Casas (GPS).

El acto se llevó a cabo este martes en la Hemeroteca Manuel Burguete Estrada, recinto que resguarda parte del invaluable legado hemerográfico de los periodistas locales.

Asistieron autoridades, fundadores del Club de Periodistas, amigos y compañeros comunicadores y cronistas de la ciudad. Así como el actual presidente del Club, Juan Alonso Cruz López, y Marisela Pazos Penagos, secretaria.