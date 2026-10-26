Realizan imposición de cofias e insignias

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), a través del Plantel 20 San Cristóbal de Las Casas, realizó la ceremonia de imposición de cofias e insignias a 229 estudiantes de tercer semestre de la carrera Técnica en Enfermería General, acto que marca una nueva etapa en su preparación académica y profesional.

Evento

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Hermanos Domínguez, con la participación del coordinador de la Zona Altos Tsotsil-Tseltal, Ricardo Ricardez Martínez, en representación del director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles.

Al respecto, el director del plantel, Francisco Javier García Vásquez, destacó que este acto representa responsabilidad, vocación y compromiso para quienes se preparan en el área de la salud.

Durante la ceremonia, las y los estudiantes realizaron el cambio de uniforme correspondiente, como parte de los protocolos de la carrera y de su preparación para incorporarse a los campos clínicos.

García Vásquez reconoció el respaldo de la Dirección General para fortalecer una formación técnica que permita a las juventudes desarrollar conocimientos, habilidades y valores al servicio de la sociedad.

El Cecyt 20 San Cristóbal de Las Casas felicitó a las y los estudiantes por este avance y refrendó su compromiso con una formación profesional que contribuya al cuidado de la salud y al bienestar de las comunidades.