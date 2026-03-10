Realizan integración de la Cacrep 2026

El Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (Ucuvi) y la Unidad Regional Chiapas, llevó a cabo la instalación de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (Cacrep) 2026.

Para la operación del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) se conjuntan recursos financieros federales y estatales. En cada estado se establecen Comisiones de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (Cacrep), órganos colegiados conformados por representantes de las autoridades culturales locales y federales, así como de la sociedad civil, encargados de validar los procesos de trabajo del programa y asegurar su transparencia.

La Cacrep es una instancia ciudadanizada que apoya la organización y coordinación de cada etapa de la convocatoria del Pacmyc, da seguimiento a los proyectos culturales comunitarios y garantiza su desarrollo en el marco de la normatividad aplicable.

La Comisión está integrada por la directora general de Coneculta, Angélica Altuzar Constantino, como presidenta; Roberto Lorenzo Rueda, como secretario técnico; un representante de la instancia normativa Ucuvi; una administradora con voz pero sin voto; y cinco vocales honoríficos: Manuel Alain Gómez Jiménez, Luvia Coutiño Hernández, Sarita Guadalupe Bacilio Rosales, Silvia Alejandra Vázquez Álvarez y Javier Flores Vidal.

Plazo

La convocatoria Pacmyc 2026 fue lanzada el 15 de enero y concluirá el 29 de abril del presente año. La Cacrep tiene como propósito dar seguimiento a este proceso, proponiendo a los dictaminadores de los proyectos que pasen a evaluación, definiendo criterios del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en riesgo, aprobando el plan de trabajo anual, organizando la estrategia de difusión, recepción y registro de proyectos, y designando al jurado dictaminador.

En este marco, se dará prioridad a los proyectos provenientes de los municipios considerados de atención prioritaria, con el fin de fortalecer la vida cultural comunitaria en las regiones con mayores necesidades, sin limitar al resto de los municipios en Chiapas.

Los municipios prioritarios son: El Bosque, Tila, Mitontic, Chalchihuitán, Chanal, Aldama, San Andrés Duraznal, Capitán Luis A. Vidal, Chenalhó, Pantelhó, Oxchuc y San Juan Cancuc. Además de Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Villaflores, Ocozocoautla, Acacoyagua, Suchiate, Francisco León, Ostuacán, Estación Juárez, Reforma, Pichucalco, Ixhuatán, Cacahoatán, Frontera Corozal, Ixtapangajoya, Rincón Chamula y Montecristo de Guerrero.