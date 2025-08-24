Realizan intensa jornada de reforestación

Como parte de la campaña Arboleando Tuxtla, la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana llevó a cabo una intensa jornada de reforestación en la capital, en la que se plantaron 132 árboles nativos, incluyendo hormiguillo, guachipilín, primavera, matilisguate, matarratón y caobilla, con el objetivo de promover la sustentabilidad, recuperando los espacios verdes y reforzando el vínculo entre comunidad y entorno.

La actividad

La jornada inició en el Libramiento Norte Oriente, cerca del entronque hacia el Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, y culminó en el emblemático Parque Chiapasiónate.

Además de estas zonas, el programa ha intervenido en puntos estratégicos como el río Sabinal, libramientos y parques emblemáticos.

El proyecto Arboleando Tuxtla es una campaña municipal de reforestación impulsada en mayo de 2025 por la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana de Tuxtla Gutiérrez, bajo la gestión de Jacqueline Acosta Guillén.

La iniciativa busca no solo mejorar la estética urbana, sino también fortalecer la conciencia ambiental y restaurar ecosistemas locales.

El programa oficialmente inició el 22 de mayo de 2025, en el parque deportivo Caña Hueca, con la presencia del alcalde Ángel Torres junto a distintas autoridades; destacando la plantación de siete mil 200 árboles nativos en 45 espacios públicos, como vialidades, parques, escuelas, áreas naturales protegidas y otros puntos estratégicos.

Un plan más amplio

Desde la puesta en marcha de la iniciativa, se han plantado más de dos mil 700 árboles dentro de un plan más amplio que contempla hasta 10 mil 297 ejemplares en total.

Asimismo, otra de las jornadas destacables fue la realizada recientemente en los márgenes del río Sabinal, donde se plantaron 100 ejemplares de especies como matarratón, guanábana, guayaba, matilisguate, candox, chicozapote, primavera y caobilla.